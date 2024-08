IN ABRUZZO

Non ce l’ha fatta Pamela Di Lorenzo, la donna di 42 anni colpita da un fulmine il 3 agosto mentre si trovava sulla spiaggia di Alba Adriatica (Teramo) affollata di bagnanti. Il decesso è stato dichiarato nella tarda serata di lunedì, dopo che nel pomeriggio ne era stata accertata la morte cerebrale. Il fulmine le aveva provocato un arresto cardiaco, mentre erano rimaste ferite in maniera più lieve un’amica e una turista francese che si trovavano vicine a lei. La procura potrebbe disporre l’autopsia. Sarebbe stato presentato un esposto per chiarire quanto successo nei minuti successivi alla caduta del fulmine, in particolare nelle operazioni di soccorso.