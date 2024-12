Imprese. C’è l’Ires premiale

È rientrata nella Manovra, grazie a un errata corrige annunciato in Aula alla Camera prima della richiesta del voto di fiducia, una delle condizioni poste alle imprese per incassare la riduzione dal 24 al 20% dell’aliquota Ires. Il regime di Ires premiale, introdotto con il ddl Bilancio, stabilisce che per beneficiare della tassazione ridotta le imprese devono accantonare a riserva l’80% dell’utile 2024 e destinare il 30% di questo ammontare a investimenti in beni 4.0 e 5.0. La correzione precisa che allo stesso scopo deve essere destinata una quota "non inferiore al 24% degli utili d’esercizio in corso al 2023". Questo passaggio, approvato nelle ultime ore d’esame nella commissione Bilancio, non compariva nel testo. Resta confermata la condizione di incrementare la base occupazionale e non ricorrere alla Cassa integrazione nel biennio 2024-2025. Le altre due correzioni apportate riguardano le coperture di una norma in materia di giustizia per accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione, che d risultava finanziata due volte.