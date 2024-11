Ilary Blasi denuncia Totti: "Lascia la figlia sola in casa". Il pm: è abbandono di minore

Sembravano tranquilli. All’ultima udienza del divorzio si erano stretti la mano, e non per intercettare un Rolex sul polso dell’altro. Sì, a creare attrito ci sono ancora in ballo il famoso orologio da un milione di euro, le borse griffate di lei e l’assegno di mantenimento da 12.500 euro che la signora vorrebbe aumentasse a 20mila. Ma al di là delle ’quisquiglie’ la coppia Totti-Blasi pareva avere trovato un accordo di non belligeranza: i tre figli affidati congiuntamente, rancori digeriti. E invece all’improvviso Ilary Blasi denuncia l’ex marito Francesco Totti per abbandono di minore, reato punito col carcere da 6 mesi a 5 anni e procedibile d’ufficio anche nel caso in cui l’ex moglie dovesse cambiare idea. "Ha lasciato sola a casa nostra figlia", accusa la conduttrice. E l’ex calciatore si difende: "C’era la baby sitter".

Isabel ha 8 anni, sua sorella Chanel 17, il fratello Christian 19 appena compiuti. Vivono all’Eur con la mamma, ma il papà può vederli quando vuole. I fatti risalirebbero a un anno fa, riporta Il Messaggero, quando la mamma si era accorta da una videochiamata che la bambina era sola nella casa paterna, allertando subito le forze dell’ordine. I legali del campione giallorosso rettificano: all’arrivo degli agenti in casa c’era la tata. Ma non sarebbe la prima volta che Totti viene accusato di essere venuto meno all’obbligo di custodia. A febbraio, in fase di separazione, era emerso che la figlia più piccola sarebbe rimasta da sola in hotel mentre lui partecipava a un evento mondano. Inoltre Ilary lamenta di non essere stata avvisata degli spostamenti della bambina nei viaggi all’estero, per esempio a New York a dicembre 2023. Ora la procura di Roma ha aperto un’indagine. Se i pm dovessero confermare che quel giorno con Isabel era presente un adulto, le accuse della mamma risulterebbero infondate e pretestuose e il leggendario numero 10 della Roma potrebbe decidere di querelarla per calunnia.