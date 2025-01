Il libro di testo contesta i decreti di Salvini. Protesta la Lega, l’editore lo ritira

Scoppia il caso del libro di inglese adottato dal liceo Fanti di Carpi (Modena). In un paragrafo del testo scolastico viene criticato l’attuale vicepremier Matteo Salvini qiando era ministro dell’Interno. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale leghista, Giulio Bonzanini: in poche ore la notizia è diventata virale e da Carpi è arrivata a Roma. "Un libro di testo del liceo di Carpi – tuona Matteo Salvini – commenta i decreti sicurezza approvati quando ero ministro dell’Interno come ‘alcune delle peggiori politiche imposte’. Non è concepibile pensare di sfruttare l’insegnamento dei ragazzi per imporre orientamenti politici". A stretto giro anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto: "Ho chiesto al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna di verificare se risulti effettivamente che in un liceo di Carpi è stato adottato un libro di testo che farebbe propaganda politica esprimendo giudizi faziosi e di parte". Solo ieri in serata è intervenuta la preside del liceo, Alda Barbi: "La casa editrice Zanichelli ha affermato che ritirerà il libro. Mi dispiace che, per motivi a noi ignoti, il liceo Fanti che è una scuola seria, impegnata e super efficiente emerga come un istituto che vuole plagiare i suoi studenti e che appaia come l’unico istituto che ha adottato questo testo. È impossibile è leggere parola per parola 416 pagine di un testo prima di adottarlo".

Maria Silvia Cabri