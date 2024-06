Il grande giorno di Diletta Leotta, le nozze con Karius alle Eolie. Tra gli invitati Elodie e Ferragni

Il grande giorno di Diletta Leotta è arrivato. Ieri la nota giornalista di Dazn si è sposata con Loris Karius – il portiere tedesco del Newcastle United –, sull’isola di Vulcano, parte dell’arcipelago delle Eolie. Le nozze per la verità si sono celebrate in una chiesa sull’isola di Lipari, mentre il ricevimento e la festa si sono tenute a Vulcano. A rendere la giornata ancora più speciale uno spettacolo musicale con Elodie, amica intima e damigella di Diletta. Tra gli invitari, centosessanta in tutto, vip del calibro di Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora

La cronista aveva annunciato il matrimonio con Karius qualche mese fa, condividendo una foto in cui spiccava un anello di fidanzamento e la didascalia: "Ho detto sì". La proposta era avvenuta la scorsa estate, prima della nascita della figlia Aria.