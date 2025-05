Il Consiglio di Stato annulla multa e Daspo a un clochard a Verona: "Non è aggressivo"

Il Consiglio di Stato, dopo il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ha annullato un Daspo urbano e una multa comminati a un senzatetto di Verona, che stava chiedendo l’elemosina senza atteggiamenti aggressivi. Lo comunica Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione nazionale Avvocato di strada: "È una bellissima giornata. Una persona senza dimora che viveva a Verona stava chiedendo l’elemosina seduto a terra a capo chino, in maniera del tutto passiva e senza dare nessun fastidio ai passanti con atteggiamenti violenti o minacciosi. La sua evidente tranquillità non aveva fermato la Polizia municipale, che oltre a comminargli una multa gli aveva anche consegnato un Daspo, che lo costringeva a lasciare la città. Quando questa persona si è rivolta a noi, non solo l’abbiamo difesa contro questi provvedimenti ingiusti, ma abbiamo deciso di ricorrere insieme a lui. Abbiamo deciso la strada del ricorso straordinario per mandare un segnale preciso. Anche le amministrazioni comunali sono soggette alla legge". Il Comune di Verona aveva contestato il ricorso come associazione cofirmataria. "Il Consiglio di Stato ha rigettato la contestazione – spiega Mumolo –, ci ha riconosciuto come associazione che promuove e difende i diritti delle persone senza dimora e che è pienamente titolata a farlo".