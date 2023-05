Il Comune più ricco Un piccolo borgo Ma c’è la star Bocelli

di Carlo Baroni

LAJATICO (Pisa)

Un Comune minuscolo, poco più di mille anime. Una, però, è una star internazionale, quell’Andrea Bocelli che ha cantato anche per l’incoronazione di Re Carlo III esibendosi sulle note di You’ll Never Walk Alone. Così Lajatico, in provincia di Pisa, è il Comune più ricco d’Italia secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha analizzato i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021: qui i 985 contribuenti hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro. Un piccolo borgo, Lajatico, immerso nel verde aspro e pungente della più bella campagna toscana e che, ogni anno, in estate, si popola per una notte anche del jet set internazionale.

Ancora una volta con la complicità di Bocelli e del suo spettacolo del Teatro del Silenzio, unico al mondo, che nasce e muore nello spazio di una manciata di ore in un declivio coltivato a grano. "Il nostro territorio è esploso con il Teatro del Silenzio e grazie a Bocelli – spiega il sindaco Alessio Barbafieri –. In vent’anni, questa terra, ha cambiato volto: da un solo ristorante in centro oggi ne abbiamo quattro, i pernottamenti nelle strutture ricettive, spuntate come funghi, hanno raggiunto 24mila presenze. Qui la domanda resta ancora superiore all’offerta". Anche i grandi casolari di campagna, abbandonati per decenni, stanno tornando a nuova vita "grazie agli investimenti di stranieri", conclude Barbafieri. Recentemente strutture rurali sono state recuperate da imprenditori canadesi e turchi. Ma che cosa significa vivere nel Comune più ricco d’Italia? Paola Bartalucci del ristorante "Da Nello", una delle prime a crederci, non ha dubbi: "Il fenomeno Bocelli ha cambiato il corso della storia in questo paese; anche noi, se abbiamo aperto lo dobbiamo a lui. Ma non solo, Lajatico può crescere ancora". Ha un asso nella manica amato e richiesto in tutto il mondo.