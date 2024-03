Il chirurgo di Fedez lascia la sanità pubblica: "Il merito viene punito"

Marco Antonio Zappa (nella foto), che curò Fedez dal sanguimento delle due ulcere, non è più il direttore della Chirurgia Generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano. "Potevo rimanere altri nove anni ma ho fatto domanda per la pensione, è come se mi stessi dimettendo – racconta –. Sono stanco e deluso da un sistema dove il merito non è valorizzato, anzi viene spesso ‘punito’. La realtà è che al servizio sanitario nazionale mancano uomini dalle non mezze misure e non c’è la volontà di trattenere i migliori nel pubblico".