I russi giustiziano 16 prigionieri ucraini: "La più grave esecuzione della guerra"

Nelle immagini, riprese da uno dei tanti droni nella guerra in Ucraina, sono solamente puntini bianchi in una vegetazione in scala di grigi. Ma sono uomini, soldati di Kiev, quelli ripresi in un filmato diffuso su Telegram. Escono alla spicciolata da un bosco nel territorio controllato dai russi intorno a Pokrovsk, sul fronte di Donetsk. Vengono messi in fila, sul ciglio di quella che sembra essere una strada fangosa. Poi cadono come birilli, senza vita. I soldati che hanno sparato si avvicinano, per finire chi mostra segni di vita. Il video è nelle mani dei pm ucraini, che hanno aperto un’inchiesta su quello che il procuratore generale Andrii Kostin ha già definito "la più grande esecuzione nota di prigionieri di guerra ucraini in prima linea". La procura: "Su Telegram informazioni sulla presunta esecuzione di 16 militari ucraini da parte delle forze armate russe".