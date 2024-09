Ha un infarto, curata con l’antidolorifico. Muore un’attrice, aperta l’inchiesta

Una forte fitta al petto, la corsa in ospedale e le dimissioni con l’indicazione di assumere antidolorifici. Poi, a distanza di 48 ore, il nuovo malore fatale per la giovane attrice romana Francesca Carocci, morta nel marzo scorso a 28 anni. I familiari hanno presentato denuncia per chiarire se ci siano responsabilità mediche. Il sospetto è che la ragazza abbia avuto una miocardite, non diagnosticata e curata con antidolorifici. Dalla consulenza del medico legale incaricato dalla procura di Roma, Luigi Cipolloni, emerge che i risultati degli accertamenti sulla ragazza necessitavano di un approfondimento. In particolare le analisi del sangue con l’alterazione degli enzimi specifici del cuore che indicavano una criticità. Sul caso ora indagano i pm di di Roma: è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.