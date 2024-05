Ha rivoluzionato la musica disco facendo ballare intere generazioni . Addio a Franchino, il dj cantastorie

Addio al popolarissimo dj e vocalist Franchino, 71 anni, un ‘cantastorie della disco music’ che con la sua voce inconfondibile ed iconica ha rivoluzionato il clubbing italiano ed ha accompagnato nel ballo generazioni di ragazzi, italiani e non. Nato in Sicilia, ma trasferitosi presto in Toscana, dopo un apprendistato da parrucchiere dalla fine degli anni ’80, Franchino, al secolo Francesco Principato, iniziò a lavorare nelle discoteche, con l’intuizione di affiancare i dj, tanti e famosi quelli con cui ha collaborato, e sovrapporre la sua particolare voce alle selezioni house e techno, trasformandosi in una sorta di cantastorie e creando una particolare atmosfera che lo renderà famoso in tutta Italia e farà la storia della disco italiana.