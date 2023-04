Guide alpine travolte da una valanga Si salva l’istruttore, tre allievi dispersi

Tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta sono dispersi sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Val d’Aosta. Le speranze di trovarli ancora in vita sono nulle. La massa di neve si è staccata verso le 14 sotto la punta Goletta, a 3.250 metri di altitudine, nei pressi del col de la Tsanteleina, quasi al confine con la Francia. In quattro sono stati travolti dalla massa di neve. Dopo la salita in quota con le pelli di foca, stavano scendendo quando il ripido pendio si è staccato sotto ai loro sci ed è crollato a valle. L’istruttore Matteo Giglio, esperta guida alpina valdostana di 49 anni, è rimasto semisepolto, ma è riuscito a ‘galleggiare’ sulla neve e a tirarsi fuori dopo qualche decina di metri.