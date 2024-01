Giovane suicida in cella. Aperta un’inchiesta

Le condizioni psichiatriche del 25enne Matteo Concetti (foto) lo rendevano incompatibile con la detenzione in carcere? È l’interrogativo attorno a cui ruota il fascicolo per istigazione al suicidio che la Procura di Ancona ha aperto contro ignoti, dopo che il giovane si è tolto la vita in cella d’isolamento lo scorso 5 gennaio nel carcere di Ancona. Le indagini sono partite dopo la denuncia che Roberta Faraglia, madre del 25enne originario del Fermano, ha presentato ai carabinieri di Rieti.