Ginnasta aggredito: "Milano, una giungla"

Qualche mese fa l’ex ginnasta Carlotta Ferlito raccontava di essere stata molestata per strada a Milano. Sempre dalla ginnastica arriva una denuncia simile: Nicola Bartolini, ex campione del mondo al corpo libero, ha spigato, via Instagram, di essere stato aggredito. Lo sportivo, reduce dalle Olimpiadi, ha scritto: "Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni".

Poi la riflessione sull’attuale situazione di Milano: "Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore". Bartolini, nato a Cagliari, da anni vive a Milano. Il centro federale si trova infatti in Via Ovada 40 e fin dagli esordi l’azzurro ha iniziato a frequentarlo diventando anche il protagonista del reality Ginnaste Vite Parallele. Da Milano a Napoli, la situazione è simile. Il difensore brasiliano dei partenopei, Juan Jesus, ha subito un tentativo di furto dell’auto. "Quello che è accaduto – ha scritto su Instagram – è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato in macchina cinque AirTag utili alla mia geolocalizzazione. Il fatto che questi delinquenti sappiano dove vivo non mi porta serenità".