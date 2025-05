BigMama agli haters: “Il mio corpo mi ha fatto soffrire ma lo perdono, perché voi non potete farlo?”

Roma, 1 maggio 2025 – BigMama show al Concertone: tra un medley, un bacio a stampo con Noemi e una conduzione effervescente, regala uno speech da brividi contro gli haters dal palco del Primo Maggio. Con un toccante monologo l’artista denuncia l'odio online di cui è sempre stata vittima.

BigMama

"Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio – attacca – . Tantissimo. Parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?"

Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha fatto soffrire, ma io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?

Aggiunge l’artista ricordando che a soli 20 anni ha dovuto affrontare un tumore e la chemioterapia, ma ce l’ha fatta. “Non ho mai detto essere come me è bello – continua BigMama – perché vivere un mondo che ti considera pigra, inutile anche a livello lavorativo, 'beh una come te come fa a lavorare non vuole fare mai niente...' allora quello che vi dico a voi persone intelligenti, ma intelligenti a livello di empatia, quando vedete questi commenti guardateli bene, aprite questi profili guardate la faccia di queste persone e pensate meno male che io non sono così".

Poi aggiunge: "Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fatemi vivere. La cosa peggiore è che spesso molte di queste persone hanno l'età dei miei genitori. Come fate a buttare tutto quest'odio addosso a una ragazzina?" conclude BigMama.