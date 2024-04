Casa svaligiata, ladri trovano 30mila euro di gioielli in una brocca

Modena, 17 gennaio 2015 - Una zona residenziale a ridosso del parco Amendola, area verde per famiglie ma anche nascondiglio dei ladri, che nei parchi si mescolano alla gente comune per poi agire all’imbrunire. Solo che ieri c’era ancora il sole quando qualcuno si è introdotto a casa di un modenese, in via Zurlini. La polizia è stata chiamata verso le 16 quando una persona di fiducia del proprietario ha telefonato al 113 denunciando un’intrusione nell’abitazione.

Il pensiero del proprietario, avvertito del furto, è andato subito a quella brocca in cui aveva nascosto praticamente tutti i gioielli pensando si trattasse di un posto sicuro: dentro c’erano monili e orologi per 30mila euro, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine. E infatti la brocca era vuota, saccheggiata, svuotata del suo prezioso contenuto. Malgrado il nascondiglio, i ladri hanno trovato i preziosi. Non sarebbero andati a colpo sicuro ma avrebbero rovistato anche nei cassetti.

Non è chiaro da dove siano entrati e su questo sono in corso accertamenti da parte della squadra volante, intervenuta sul posto per il sopralluogo. Da accertare, infatti, se il ‘colpo’ sia riconducibile a qualcuno che conosceva il nascondiglio oppure alle solite bande di ladri che - una volta in casa - rovistano ovunque senza preoccuparsi di fare danni.