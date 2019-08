Nuoro, 30 agosto 2019 - Addio all'ex campione di culturismo e attore Franco Columbu, 78 anni, originario di Ollolai (Nuoro), ma da sempre residente a Los Angeles, negli Stati Uniti. Columbu è morto nel primo pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro.

Culturista di fama mondiale e amico di Arnold Schwarzenegger, conosciuto a Monaco nel 1965 e di cui divenne amico inseparabile, testimone di nozze e compagno d'allenamento, è stato Mister Universo, Mister Mondo e, negli anni 1976 e 1981 Mr. Olympia, unico italiano nella storia. Inoltre conta una lunga serie di primati mondiali.

I love you Franco. I will always remember the joy you brought to my life, the advices you gave me, and the twinkle in your eye that never disappeared. You were my best friend. https://t.co/X3GhZKlgAd