Folla per l’addio a Franco Di Mare, in chiesa anche i vertici della Rai. La figlia: hai spostato i miei limiti

La foto che lo ritrae col giubbotto di pelle che usava da inviato al fronte. La rosa bianca posata dalla moglie Giulia Berdini, sposata due giorni prima di morire, dopo 8 anni insieme. Le parole della figlia Stella, quella bambina, oggi giovane donna, incontrata in un orfanotrofio sotto le bombe di Sarajevo, dov’era in missione come corrispondente di guerra nel 1992, e poi adottata. E quel lungo applauso tra i "grazie" della folla che lo ha accolto a Piazza del Popolo. È l’ultimo saluto a Franco Di Mare, giornalista, inviato di guerra, direttore di Rai 3, scomparso a 68 anni: 20 giorni fa aveva commosso l’Italia raccontando come un mesotelioma lo stava divorando, forse dopo essere venuto in contatto con l’amianto in servizio. Presenti i vertici Rai. La figlia: "Hai spostato i miei limiti". L’ultimo saluto della moglie: "Spero di averti reso felice".