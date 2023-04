Ferrovie e autostrade, ecco i punti critici: "Una rete vecchia, ormai non regge più"

Roma, 21 aprile 2023 - ​Un incidente ad un solo carro merci, su un solo binario, mette in crisi i collegamenti non solo ferroviari tra Nord e Sud Italia: treni bloccati per ore, autostrade intasate, prezzi dei voli che salgono alle stelle. Il sistema infrastrutturale italiano sconta una carenza di investimenti che si protrae da decenni e nelle aree chiave opera al limite della capacità: basta quindi un inghippo per mandarlo in crisi. "Negli anni – osserva il professor Oliviero Baccelli, docente di Economia dei trasporti alla Bocconi di Milano – non si è investito quanto serviva e non si è fatta una analisi del rischio complessiva del rischio di incidenti nelle infrastrutture, una probabilità che è crescente. E il risultato è quello che vediamo. Per rendere resiliente ed efficiente il Paese, sono assolutamente fondamentali una serie di opere la cui utilità è ben nota e delle quali si parla da decenni senza realizzarle".

Ferrovie, i nodi scorsoi

"Ad essere in crisi – sottolinea Baccelli – non è l’infrastruttura ferroviaria in generale ma alcuni nodi chiave, innanzitutto quelli di Milano e quello di Firenze, che è storicamente vulnerabile, sul quale pesa in maniera chiave la mancata realizzazione del tratto passante in galleria". La velocizzazione delle linee Adriatica e Tirrenica, oltre naturalmente a portare benefici alle aree interessate, può servire al traffico merci di lunga percorrenza, ma solo marginalmente. C’è poi una situazione di ritardo nei valichi ferroviari alpini, ad esempio quello del Sempione (che dovrebbe essere adeguato entro il 2028), mentre sono ancora più lontani dal completamente la Torino-Lione (2032?) e la nuova galleria del Brennero (2030?). Grande congestione anche attorno a Milano. "In Lombardia – osserva Baccelli – le situazioni di saturazione della linea sono assolutamente evidenti, in primis attorno a Milano, ad esempio tra Rho e Gallarate, la chiusura del cerchio ferroviario attorno a Milano, una serie di raddoppi tra Milano e Pavia e il rafforzamento della direttrice per Bergamo. Sono cantieri che sono partiti ma che sono in fortissimo ritardo".

Autostrade: tre aree difficili

Il problema non è tanto nella lunga percorrenza (anche se restano diversi problemi, come il mancato completamento dell’autostrada tirrenica A12 nel tratto Rosignano-Civitavecchia, ancora in forse, e della Asti-Cuneo che invece dovrebbe essere terminata a fine 2024, oltre alla realizzazione di diverse terze corsie). Il punto critico è nei nodi autostradali attorno alle grandi città. "Alcuni nodi urbani – osserva Baccelli – sono definiti altamente critici per la frequenza con la quale ci sono rallentamenti e congestioni: sono i nodi di Genova, Bologna e Firenze. Per Genova, dopo l’incidente al ponte Morandi, si è promessa la costruzione della “Gronda“, per Bologna è indispensabile il passante, per l’area di Firenze va terminato il completamento del potenziamento di tutto il nodo autostradale. Sono tre opere ampiamente previste, ma che si realizzano con tempi troppo dilatati".

Alta velocità

"Il dato italiano di realizzazione di linee ad alta velocità è oggettivamente imbarazzante. Negli ultimi 12 anni in Italia – dice Baccelli – sono stati inaugurati solo una quarantina chilometri, tra Treviglio e Brescia. Nello stesso periodo in Spagna ne hanno inaugurati più di 1.800 e in Francia 900". Ogni commento è superfluo. A pesare è la mancanza di alcune tratte chiave, solo in parte in lavorazione. La tratta del terzo valico tra Milano e Genova ha la galleria di base pronta all’82% e si punta a finire i lavori per dicembre 2024. Sulla Brescia–Vicenza–Padova i cantieri sono attivi e stanno andando avanti e dovrebbero concludersi nel 2026, sulla Napoli-Bari i lavori vanno avanti, e la conclusione dovrebbe arrivare attorno al 2028. Per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria, altra linea chiave, siamo invece molto più indietro e non c’è ancora una scelta del tracciato definitivo, figuriamoci progettazione e lavori.