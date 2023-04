Treno deragliato a Firenze, ritardi in tutta Italia. Le soluzioni alternative per viaggiare

Roma, 20 aprile 2023 – Treno merci deragliato a Firenze: è ripartita intorno alle 11:30 la circolazione dei treni Alta velocità nel capoluogo toscano. A quell’ora un convoglio Av è transitato all’altezza di Firenze Castello, sui binari liberi a fianco dove i tecnici Rfi stanno lavorando per rimuovere il carro deragliato. Rimane invece interrotta la circolazione dei treni regionali sulla linea Firenze-Prato.

A causare i disagi dalla scorsa notte il deragliamento nella stazione di Firenze Castello di un carro merci che è uscito dai binari.

L’annuncio delle ferrovie: AV riparte dalle 12

“La circolazione sulla linea dell’alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12”: l’annuncio era stato dato dagli altoparlanti della stazione centrale di Milano dove si susseguono gli annunci di ritardi e cancellazione dopo il

deragliamento di un treno merci a Firenze nella notte.

Deragliato carro merci a Firenze, ritardi dorsale nord-sud

L’elenco dei treni A/V cancellati

Questi sono i treni ad Alta velocità che risultano cancellati alle 11.24:

FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:20)

FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

FR 9612 Salerno (5:38) - Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

FR 9512 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:05)

FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) - FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53)

FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)

FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33)

FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale

Le parole di Assoutenti

"Ringraziamo Trenitalia per averci informato tempestivamente circa l’impegno di garantire con ogni mezzo possibile i diritti dei passeggeri coinvolti nei pesanti disagi odierni e chiediamo a Ntv di fare altrettanto. Nel contempo segnaliamo alle autorità competenti la necessità di aprire un focus sul settore del trasporto merci in Italia, troppo spesso al centro di incidenti che generano ripercussioni enormi sull’intera rete”.

Lo afferma con una nota il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, dopo il

deragliamento vicino alla stazione Firenze Castello, anche "apprezzando lo sforzo immediato messo in atto dal gruppo Ferrovie dello Stato per minimizzare i ritardi per i viaggiatori e risolvere i problemi causati dal deragliamento”.

I servizi alternativi

È attivo un servizio sostitutivo di bus alla stazione di Firenze Santa Maria Novella per il tratto Firenze-Prato. Sospesi i cantieri sulla vecchia ferrovia Direttissima e inseriti treni regionali sulla Prato-Bologna.

A essere interessati dai disagi sono anche i servizi di Alta velocità sulla Milano-Roma e la Venezia-Roma e la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

Che cosa è successo

L’incidente ha provocato l’abbattimento di alcuni elementi dell’infrastruttura ferroviaria, tra cui alcuni pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni.

Il precedente

Sempre nell’area Fiorentina lunedì 18 aprile si era registrato un tamponamento fra treni merci con due feriti lievi, i macchinisti.

Le parole del ministro Salvini

Il ministro Matteo Salvini segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. In particolare, è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri. Così una nota del Mit.