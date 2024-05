Fassino e il presunto furto del profumo. Il giallo di un accordo economico col duty free per ritirare la querela

È giallo sulla presunta trattativa tra i legali di Piero Fassino e la società che gestisce il duty free dell’aeroporto di Fiumicino dove il parlamentare del Pd è stato trovato in possesso del famoso profumo Chanel Chance. A lanciare la notizia di contatti per trovare un accordo economico per il ritiro della querela che ha fatto scattare l’inchiesta della procura di Civitavecchia per tentato furto è il Corriere della Sera: "La strada per un accordo in stile Fedez-Cristiano Iovino è ben avviata". Ma secondo La Stampa, invece, non ci sono trattative in essere. "Stiamo ancora aspettando le carte dell’inchiesta – spiegano gli avvocati di Fassino, Fulvio Gianaria e Andrea Miroli –, ma ora non esiste alcuna trattativa per ottenere che il duty free aeroportuale ritiri la querela dietro un risarcimento da parte dell’onorevole", riporta il quotidiano torinese.