Europee, partenza col freno a mano: 18%

Partenza col freno a mano tirato per l’affluenza alle urne, nonostante la tornata elettorale interessi anche 225 Comuni chiamati a eleggere il sindaco.

Per la prima volta seggi aperti dal sabato pomeriggio, ma non è bastato ad attirare ai seggi più del 18,36% degli aventi diritto (4.524 sezioni su 4.529). In provincia di Bologna affluenza ferma al 19,63%, mentre lungo la via Emilia si è attestata al 15,84% a Piacenza, al 16% a Parma, al 18,87% in provincia di Reggio Emilia, al 19,16% (696 sez. su 701) a Modena, al 19,74% in provincia di Ferrara, al 18,67% in provincia di Ravenna, al 18,95% in provincia di Forlì-Cesena, al 18,67% nel Ravennate e, infine, al 15,05%, nel Riminese.