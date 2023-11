Esplode la navicella progettata per la Luna. Altro flop per Elon Musk

È finito in un’esplosione anche il secondo test della StarShip, la navetta della SpaceX che con il razzo Super Heavy è stata progettata per i viaggi verso la Luna e Marte e sulla quale la Nasa sta investendo moltissimo in vista delle missioni del programma Artemis, il cui obiettivo è portare astronauti sulla Luna. Come era accaduto nel primo test del 20 aprile scorso, la navetta è stata fatta esplodere poco dopo il lancio e come allora l’Agenzia Federale per l’Aviazione degli Stati Uniti ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e per garantire la sicurezza di futuri test. "È avvenuto un incidente durante il secondo test in volo della Starship" e "l’anomalia ha portato alla perdita del veicolo. Non si sono registrati danni a persone e cose", scrive l’Agenzia governativa su X (in precedenza Twitter). Da parte dell’azienda di Elon Musk nessun dubbio: "la StarShip è stata lanciata con successo sotto la potenza di tutti i 33 motori Raptor sul booster Super Heavy e ha superato la separazione degli stadi".