Esalazioni di cloro in piscina, come si verificano e quali sono i sintomi

Roma, 13 agosto 2024 – Prima il bruciore agli occhi, poi le difficoltà respiratorie e il mal di stomaco fino al vomito. Sono alcuni dei sintomi delle esalazioni di cloro che si verificano a causa di una fuoriuscita accidentale dell’agente disinfettante e di una reazione chimica fra due sostanze, come accaduto oggi a lido di Egna in Alto Adige dove 12 persone sono rimaste intossicate.

Prima, una premessa. Il cloro è un prodotto chimico ampiamente utilizzato per la disinfezione dell’acqua e la pulizia. Tuttavia, l’esposizione eccessiva e non controllata alla sostanza può portare a gravi rischi per la salute.

Perché il cloro è fuoriuscito?

Ma perché il cloro è fuoriuscito in quantità eccessiva provocando l’esalazione? La fuga del materiale chimico è avvenuta perché durante i lavori di riempimento dei serbatoi contenenti le sostanze di trattamento delle acque si é verificato un miscuglio che ha provocato una formazione di vapori di cloro in quantità eccessiva. Le esalazioni hanno prodotto forti irritazioni ai bagnanti e al personale del lido.

Quali sono i sintomi dell’intossicazione da cloro

Come spiegano gli esperti di Humanitas, i sintomi provocati da un’intossicazione derivante dall’inalazione di cloro presente nell’acqua delle piscine sono bruciore agli occhi e alla bocca, difficoltà respiratorie, accumulo di fluidi nei polmoni, dolore e gonfiore alla gola, mal di stomaco, vomito e sangue nelle feci. Questi sono gli effetti immediati. A lungo termine, l’esposizione prolungata al cloro può causare danni ai polmoni, al sistema nervoso e a quello cardiocircolatorio.

Come abbassare il livello di cloro nella piscina

Cosa fare in piscina quando si verifica una fuga di cloro? Non c’è un modo per abbassare immediatamente il livello dell’agente disinfettante. L’unica cosa che si può fare è lasciare l’impianto in funzione e aspettare quanto necessario affinché il cloro evapori. L’unica alternativa – se considerata più rapida – è svuotare la vasca per almeno 1/3 e versare acqua nuova.