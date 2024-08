Lido di Egna, fuga di cloro dalla piscina: 12 intossicati, uno è grave

Bolzano, 13 agosto 2024 – Una spiacevole vicenda è accaduta questa mattina a Lido di Egna, un parco acquatico di notevoli dimensioni nella provincia di Bolzano, dove 12 persone sono rimaste intossicate a seguito di una fuoriuscita di vapori di cloro dalla piscina. E’ stato necessario per essi l’intervento del personale medico e il trasferimento, con conseguente ricovero, presso l’ospedale di Bolzano. Una persona versa in condizioni gravi, due in condizioni medio-gravi, mentre per le restanti nove i sintomi riportati sono più lievi. La piscina e il vicino stadio del ghiaccio sono stati immediatamente evacuati per misura di sicurezza.

La fuoriuscita dei vapori è stata causata da un miscuglio di materiali chimici, formatosi nel corso dei lavori di riempimento dei serbatoi contenenti le sostanze di trattamento delle acque. Lo staff del lido, in collaborazione con la ditta fornitrice dei prodotti chimici, ha provveduto a filtrare la sostanza in questione all’interno di appositi contenitori. Oltre all'evacuazione della piscina è stata imposta anche la chiusura della strada statale SS 12 e della pista ciclabile adiacente, in modo da consentire una maggiore celerità nelle operazioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Egna e i tecnici dell'Agenzia per la tutela Aria e Ambiente, oltre al personale della Croce Bianca.