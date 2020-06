Roma, 30 giugno 2020 - Sono state ore di angoscia per Enzo Salvi e il suo pappagallo 'Fly'. Il volatile si trovava su un palo in un terreno in via di Piana Bella, a Ostia Antica, quando è stato raggiunto da dei sassi. A scagliare le pietre sarebbe stato un 25enne del Mali, rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato per maltrattamenti di animali. Fly è caduto a terra tramortito "da un'altezza di 7-8 metri", racconta oggi il comico su Facebook. Quindi la corsa dal veterinario, con il pappagallo che ha superato la notte. "E' un piccolo guerriero", scrive Salvi. Fly non riesce ancora a stare sul posatoio, spiega ancora l'attore. "Mi auguro che col passare delle ore e la terapia possa migliorare", aggiunge.

Salvi si dice tuttora "scosso" per l'accaduto. "Non riesco a trattanere le lacrime", confessa per una "violenza inaudita e ingiustificata". Ringrazia il veterinario per il "tempestivo intervento" e i carabinieri di Ostia Antica "immediatamente accorsi". Quindi allega la Tac dell'animale "per farvi capire cosa ha subito il mio piccolo tesoro". Il comico è tra gli amministratori del gruppo Facebook "Passione Pappagalli Free Light", pagina su cui si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Salvi e di Fly. Sui social dell'attore sono diverse le foto con i suoi pappagalli, ma anche con i cani, a testimoniare la passione e l'amore per gli animali. "Chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono", scriveva due settimane fa il comico a corredo di un post su Instagram.