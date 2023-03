E-fuel costosi e non sempre ecologici Il nodo è la corrente che serve a produrli

Gli e-fuel, o carburanti ecologici, sono prodotti che non derivano dal petrolio. Vengono realizzati, piuttosto, con un processo sintetico, combinando chimicamente idrogeno e anidride carbonica. Hanno comunque dei costi alti, al momento, poiché l’idrogeno viene ottenuto per elettrolisi dall’acqua, consumando quindi molta energia elettrica e molta acqua. Dunque per far sì che si possano considerare davvero carburanti ecologici è importante che anche la corrente utilizzata per produrli sia a sua volta proveniente da fonti rinnovabili e dunque a zero emissioni di Co2. Occorre che questa elettricità venga da fonti di energia rinnovabili come quella solare, eolica, geotermica, idrica o dalle maree.