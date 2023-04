Domani Regionali in Friuli Fedriga favorito, minitest-Pd

Come i pronostici, così anche i toni sono rassicuranti: una alleanza solida – quella del centrodestra – che non impensierisce e priva di attriti. Che si presenta plasticamente unita anche nella chiusura della campagna elettorale per le regionali in Friuli che si svolgeranno domani e lunedì con il comizio dei tre leader, Giorgia Meloni (in collegamento video, solo perché blocata a Roma per impegni di governo), Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ma dalle urne non uscirà solo un responso scontato – come dicono tutti gli analisti – con la vittoria del leghista Massimiliano Fedriga (foto) sull’antagonista di centrosinistra Massimo Moretuzzo e, staccati, Alessanro Maran per il Terzo Polo e Giorgia Tripoli per Insieme liberi.

Le schede calibreranno anche l’indicatore tra i due piatti della bilancia della maggioranza: il peso leghista e quello di FdI. Un dubbio che non è stato fugato nemmeno l’ultimo giorno di campagna elettorale, diventata progressivamente più frizzante con mezzo governo stabilmente in giro per la regione (ma chiusa con i leghisti che non cantano l’inno).

Il turno elettorale avrà un certo interesse anche perché si tratterà del primo mini-test per la nuova segretaria del Pd Elly Schlein. I Dem si presentano con un candidato condiviso con tutto il centrosinistra (Terzo polo escluso) ma quqalche segnale sarà possibile coglierlo.