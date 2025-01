Dispersi sull’Adamello due escursionisti di 36 e 37 anni: ricerche in corso

Roma, 7 gennaio 2025 – Sarebbero dovuti rientrare a casa, in Gran Bretagna, dopo una vacanza sull’Adamello, nella provincia di Trento. Ma non si sono mai imbarcati sul volo di ritorno. E così, per due turisti inglesi di 37 e 36 anni, sono scattate le operazioni di ricerca in quota. Entrambi risultano dispersi nel gruppo dell'Adamello, di loro non si hanno notizie dall’1 gennaio, quando, secondo le indagini di Guardia di Finanza e carabinieri, si trovavano al bivacco Malga Dosson in Val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto.

La chiamata al numero unico per le Emergenze 112 è arrivata in mattinata da parte dei familiari di uno dei due escursionisti. Gli operatori delle Stazioni Val Rendena - Busa di Tione e della Val del Chiese del Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivati per fare dei sopralluoghi con pick-up e quad cingolati nelle Valli di Daone, Val Breguzzo, Val San Valentino e val di Borzago, dove si sviluppano i sentieri di accesso al bivacco.

Le condizioni meteo non consentono all'elicottero di alzarsi in volo per effettuare una perlustrazione aerea, mentre la neve caduta nella notte non consente agli operatori di salire in quota via terra con adeguati standard di sicurezza. Si sta valutando in questo momento l'utilizzo dei droni dei vigili del fuoco. Il soccorso alpino e speleologico trentino sta collaborando nelle operazioni di ricerca con il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.