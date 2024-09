Fa prelievo al bancomat e dimentica i soldi, ragazzo chiama i carabinieri: rintracciato il proprietario

Gorizia, 7 settembre 2024 – Sembra uscita dal libro Cuore la storia di un giovane che a Gorizia, ha visto sporgere i soldi di un prelievo dalla fessura dello sportello bancomat e, invece di prenderli e tenerli per sé, ha chiamato i carabinieri affinché rintracciassero lo sbadato utente che aveva dimenticato di ritirare la somma allo sportello. È successo di sera al bancomat di Corso Italia.

Prima della telefonata al 112 il giovane ha cercato nelle immediate vicinanze il possibile proprietario del contante, senza però trovarlo. A quel punto ha deciso di prendere il denaro e chiamare il 112 affinché fossero i militari dell’Arma a restituire la somma. I carabinieri della Compagnia di Gorizia, contattata la filiale della banca dove era stato fatto il prelievo bancomat, e ricostruiti i movimenti della serata allo sportello, sono infine riusciti a risalire al proprietario: un anziano di 89 anni, che aveva fatto l'operazione e ritirato la ricevuta del prelievo, dimenticando però la cosa più importante: il denaro.

L'anziano si è commosso quando i carabinieri della sezione Radiomobile hanno suonato alla porta di casa sua per restituire i soldi che aveva sbadatamente dimenticato nella fessura dell’apparecchio bancomat e che, come ha raccontato ai militari, gli serviva per affrontare le spese quotidiane.