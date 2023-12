Dietrofront a Cervinia. Resta il vecchio nome

Cervinia tornerà a chiamarsi Breuil-Cervinia. Anzi Le Breuil-Cervinia. Ad annunciarlo, la sindaca Elisa Cicco, al termine di una riunione in Regione.È marcia indietro dopo 24 ore di furiose polemiche, in particolare tra gli operatori turistici, e diatribe politiche. Il ministro del turismo Daniela Santanché, aveva precisato: "Cervinia è riconosciuta nel mondo come tale e un così drastico cambiamento non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine della Valle d’Aosta".