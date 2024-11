Borsellino, quattro poliziotti a giudizio per depistaggio su via D’Amelio

Caltanissetta, 15 novembre 2024 – Quattro poliziotti rinviati a giudizio per depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Il gup del tribunale di Caltanissetta David Salvucci ha mandato a processo Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli.

Per l'accusa avrebbero mentito deponendo come testi nel processo sul depistaggio su via D’Amelio, concluso in appello con la prescrizione del reato di calunnia per tre loro colleghi: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. La prima udienza del processo è fissata per il 17 dicembre. I poliziotti, secondo il pm Maurizio Bonaccorso, avrebbero mentito su alcuni punti e sarebbero stati reticenti su altri.

Il no comment del legale dei figli

Si trincera dietro un no comment Fabio Trizzinn, legale dei figli del giudice Paolo Borsellino. "Preferisco non dire nulla...", le sue uniche parole. I figli di Borsellino, Lucia, Fiammetta e Manfredi, si sono costituiti parte civile nel corso dell'udienza preliminare.

L’avvocato di Maniscaldi

"L'udienza preliminare, nonostante le modifiche della Cartabia, non ha determinato alcun reale esame del merito delle singole accuse e delle singole responsabilità. Dopo 10 anni di sottoposizione ad indagini a vario titolo, il mio assistito affronterà anche il calvario del processo, vera pena per tutti i cittadini esenti da responsabilità". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Seminara, legale di Vincenzo Maniscaldi, uno dei 4 poliziotti rinviati a giudizio. Maniscaldi è in aula dove ha ascoltato la decisione del gup che ha accolto la richiesta della procura.