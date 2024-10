Denise Pipitone, oggi è il 24esimo compleanno. Il messaggio struggente della madre Piera Maggio

Mazara del Vallo (Trapani), 26 ottobre 2024 - Oggi è il 24esimo compleanno di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1 settembre 2004.

I riflettori su questo mistero non si sono mai spenti. La mamma Piera Maggio in tutti questi anni è stata infaticabile nel far ricordare agli italiani il dramma di una piccola che non aveva ancora compiuto 4 anni quando è svanita nel nulla. Ed è il giorno di un messaggio struggente firmato con Piero Pulizzi, padre di Denise e oggi marito di Piera Maggio, affidato ai social.

Mazara del Vallo, 1 settembre 2004: scompare Denise Pipitone, che oggi avrebbe 24 anni

“Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini. Ogni giorno pensiamo a te e ti mandiamo tutto il nostro affetto. Speriamo che il tuo giorno sia pieno di gioia e meraviglia, proprio come te. Buon compleanno, Denise, ovunque tu sia. Papà Pietro e mamma Piera, la tua vera famiglia”.

Domani Piera Maggio sarà ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin anche in passato Piera Maggio è stata capace di aprire il cuore e raccontare con tenerezza e determinazione una vita stravolta per sempre.

"Due segnalazioni a settimana”

L’attenzione su Denise Pipitone non è mai venuta meno. Giacomo Frazzitta, l’avvocato che fin dai primi giorni affianca la mamma di Denise, spiega che sono almeno due a settimana le segnalazioni che arrivano. Spesso si tratta di persone che vogliono semplicemente segnalare quella che considerano una “somiglianza”. Altre volte sono piste più serie. Tutte denotano attenzione, a volte affetto. Ma finora nessuna ha portato a risultati concreti.

Piera Maggio è da sempre convinta che la figlia sia stata rapita, e lo ha ripetuto anche il 1 settembre, nel ventennale della scomparsa. “Sapevano chi prendere”, è sempre stato il messaggio.

I ricordi di Giacomo Frazzitta

L’avvocato Frazzitta nelle ultime ore ha postato una foto sui social, lo si vede giovane legale accanto a Piera Maggio, è l 4 settembre 2004, “questo è il secondo giorno che incontrai Piera e ci accingevamo a fare un appello richiedendo informazioni a chiunque avesse avuto notizie sul RAPIMENTO di Denise. Io avevo 36 anni appena compiuti e Piera 33 anni, anche lei appena compiuti, dei giovani con tante attese e speranze, la cui vita si è fatalmente incrociata per un fatto criminoso che da quel tempo sconvolgerà l'Italia, tranne poche persone colme di inetto livore e ignoranza mista a ignavia”. Poi la dedica a Denise con i versi di De Gregori, “sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”.

