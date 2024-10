Dengue, a Ortona (Chieti) i casi sono diventati 8

Ortona (Chieti), 14 ottobre 2024 – Dengue a Ortona (Chieti): i casi salgono a 8. Il commissario prefettizio del Comune, Gianluca Braga, ha emanato un’ordinanza dopo che si sono registrati altri tre casi del virus trasmesso dalla zanzara tigre. Questa volta non nel centro urbano, ma in contrada Ripari Bardella, contrada Santa Lucia e Villa San Leonardo.

Con l’ordinanza, resasi necessaria per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, si estende l’intervento di disinfestazione sul territorio delle contrade eseguendo il trattamento previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025.

Dengue a Ortona, cosa prevede il Comune

Si procederà, dunque, come è già stato fatto nel centro urbano e nel quartiere di Fonte Grande, all’attivazione degli interventi di disinfestazione adulticidi, larvicidi e ricerca ed eliminazione dei focolai larvali su tutto il territorio delle contrade e sia su aree pubbliche che private ovvero cortili, piazzali, giardini e terrazze.

Dengue, gli obblighi per i cittadini

Il trattamento verrà effettuato per tre giorni consecutivi a partire dal 15 ottobre dalle 21 alle 3. Tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive e tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree dovranno consentire l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata.

Dengue, il bollettino Iss

L’ultimo bollettino Iss rende noto che dal 1 gennaio all’8 ottobre 2024, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 625 casi confermati di Dengue, 6 casi confermati di Zika Virus, 14 casi confermati di Chikungunya, 45 casi confermati di infezione neuro-invasiva - TBE e 82 casi confermati di Toscana Virus.