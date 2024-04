Dal governo investimenti strategici Il presidente Riffeser sottolinea l'importanza degli investimenti nell'editoria. Il governo ha adottato misure contro la pirateria digitale e a favore del settore, come il bonus per le edicole e il pensionamento anticipato dei poligrafici. Sono in corso azioni a difesa dei giornalisti e rinnovate le convenzioni con Radio Radicale.