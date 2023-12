Covid, spaventa la variante JN.1. Pregliasco: “Molto aggressiva”. I sintomi e come proteggersi

Roma, 14 dicembre 2023 – Si chiama JN.1 ed è la nuova variante Covid in circolazione. Spaventa, nel momento in cui le ospedalizzazioni sono nuovamente in crescita, soprattutto di chi non ha fatto i richiami e non si è vaccinato. Anche perché la variante JN1 “è molto aggressiva e riesce a schivare i vaccini se non si è provveduto alla somministrazione del richiamo che dovrebbe essere effettuato ogni 6 mesi”, spiega il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, il quale di recente aveva già preannunciato il picco di Covid, influenza e altri virus “tra Natale e Capodanno”. E dice: “facciamo il tampone se pensiamo di avere una qualche sintomatologia”.

Professore, quali sono i sintomi della variante JN.1?

"Il Covid si presenta con sintomi respiratori, febbre elevata, tosse e dolori muscolari. Il virus appare anche in forma asintomatica”.

Cosa fare ora?

"Per garantire una nuova normalità dobbiamo proteggere fragili e anziani. E’ come se ci fossimo dimenticati del virus ma il virus non si è scordato di noi. La sinergia Ministero-Regioni, con l’organizzazione di open day di vaccinazione in tutta Italia, è la strada virtuosa per proteggere i più fragili”.

Come comportarsi durante le feste?

“Nei pranzi e nei cenoni che faremo durante la feste, per esempio, sarebbe meglio proteggere gli anziani evitando di abbracciare i nonni, specie se si ha una sintomatologia dubbia. Insomma, se ci sono persone fragili evitiamo di abbracciarci”.

Chi viaggerà per queste feste dovrebbe indossare la mascherina?

“Sì, sui voli aerei e sui treni sarebbe meglio indossarla”.