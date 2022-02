Roma, 8 febbraio 2022 - Atteso a metà pomeriggio l'ultimo aggiornamento sui contagi Covid in Italia con i dati del bollettino di oggi del ministero della Salute. I dati arrivati dalle prime Regioni presentano numeri maggiori rispetto a ieri (qui i dati del 7 febbraio 2022) ma sono aumenti che, come accade spesso il martedì, possono essere dovuti a riconteggi dei dati rimasti indietro nel fine settimana. Nella valutazione del martedì va considerato che in molti casi si sommano oltre ai tamponi di ieri anche quelli della domenica, non processati nel giorno festivo, con quindi valori che possono sembrare "doppi" rispetto a quelli del lunedì. Oggi è disponibile anche l'aggiornamento di Agenas sui ricoveri Covid negli ospedali: sale al 29% (+1%) il tasso di occupazione nei reparti ordinari mentre è stabile al 15% l'occupazione delle terapie intensive.

Mascherine all'aperto: fino a quando l'obbligo. L'11 febbraio cambia tutto

Mascherine, il retroscena: le mosse di Draghi

Sommario:

Covid, immunità innata grazie alla molecola MBL

Sarà pubblicata qui la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile

Regioni / Veneto

Sono 11.201 i nuovi casi di positività al Covid 19 identificati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 7,82% dei tamponi effettuati. Sono invece 41 i decessi. A dirlo è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando in conferenza stampa. Scende a 156mila il totale degli attualmente positivi mentre cresce di 30 il totale dei posti letto occupati negli ospedali, 30 nuovi ingressi nelle aree mediche e quattro dismissioni dalle terapie intensive.

I nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 6.653 su 65.157 test di cui 12.874 tamponi molecolari e 52.283 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,21% (67,2% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei casi è più alto (erano 2.783) a fronte però di un numero di test effettuati più che raddoppiato (erano 24.260), di conseguenza il tasso è in discesa (era 11,47%). I decessi sono stati 30, dieci in meno di ieri.

Nelle Marche sono 3.152 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, 38,4% di 8.219 tamponi analizzati del percorso diagnostico su 10.858 tamponi totali. Il virus circola soprattutto nelle fasce di età 25-44 anni con 837 casi, 45-59 con 731 casi, 6-10 anni con 317. Il totale dei casi nelle fasce di età da zero a 18 anni è 917. Continua a scendere il tasso di incidenza settimanale, arrivato a 1.513, 58 su 100mila abitanti, -30% rispetto alla scorsa settimana, fa notare l'Osservatorio Epidemiologico Regionale: è un flessione che ormai dura da 13 giorni consecutivi.

I dati delle ultime 24 ore del Friuli Venezia Giulia indicano 2.779 nuovi contagi complessivi e 15 decessi. Nel dettaglio "su 7.760 tamponi molecolari sono stati rilevati 576 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,42%. Sono inoltre 22.849 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.203 casi (9,64%). Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 40, cosi come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che sono 455''. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Dall'inizio della pandemia sono risultate positive complessivamente 288.525 persone, i decessi complessivamente sono pari a 4.591,i totalmente guariti sono 241.011, i clinicamente guariti 392, mentre le persone in isolamento sono 42.036.

Il bollettino Covid di oggi della regione Umbria riporta 1.262 nuovi positivi, 2.333 guariti e 8 decessi, mentre sono 17.320 (-1.079 rispetto al 7 febbraio) gli attualmente positivi al coronavirus. Sono stati eseguiti 2.557 tamponi e 13.291 test antigenici in tutta la regione. Sono 212 (-17 rispetto al 7 febbraio) i ricoverati negli ospedali dell' Umbria, di cui 11 (+2 rispetto al 7 febbraio) in terapia intensiva, e 17.108 (-1062 rispetto al 7 febbraio) gli isolamenti contumaciali. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 166.705 (+1262) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 147720 (+2333) i guariti, 1665 (+8) i decessi, 1.481.699 (+2557) i tamponi effettuati e 2.043.287 (+13291) i test antigenici eseguiti.

Sono 1.182 i positivi emersi in Basilicata nell'ultima giornata dopo l'esame di 7.111 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche 3 decessi e 1.008 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 98 persone (tre più di ieri), sei delle quali (tre al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in Molise sono stati registrati 340 nuovi casi positivi al Covid (214 ieri) e 4 decessi (1 ieri). Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi positivi sono stati 1.691 (600 ieri) con 4 decessi (2 ieri).