Roma, 7 febbraio 2022 - Basta obbligo di mascherine all'aperto dall'11 febbraio in tutta Italia, anche nelle Regioni non in zona bianca. È il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ad annunciare oggi che è "In arrivo un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio".

Un annuncio ribadito nel pomeriggio anche durante una trasmissione tv: "Sono certo che dall'11 di febbraio cadrà l'obbligo di mascherina all' aperto non solo per le zone bianche, ma per l'intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza - ha detto a La7 il sottosegretario Costa - Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all'aperto indipendentemente dai colori delle varie regioni".

La data dell'11 febbraio coincide con la scadenza dell'ordinanza del ministero della Salute che, dopo il Consiglio dei ministri del 31 gennaio, aveva prorogato per 10 giorni l'obbligo di mascherine all' aperto assieme anche anche alla chiusura delle discoteche.

Covid Italia oggi 7 febbraio: bollettino dalle regioni con contagi, morti e ricoveri

Green pass, mascherine e quarantena: le nuove regole Covid e cosa cambierà a breve

Le prime reazioni

"Dal governo annunciano lo stop all'obbligo della mascherina all' aperto. Bene". Questo il commento diffuso nel pomeriggio su twitter dal leader della Lega, Matteo Salvini.

"Grazie ai vaccini i contagi calano. L'11 febbraio via le mascherine all' aperto. Stiamo vincendo anche questa! Daje, uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà". È il messaggio pubblicato oggi su facebook dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Anche in Spagna

In Spagna è prevista per il 10 febbraio l'entrata in vigore della misura che elimina l'obbligo di indossare la mascherina in spazi aperti. La decisione era stata già preannunciata dal governo la settimana scorsa; oggi è stata convalidata dal Consiglio sanitario interterritoriale, composto dal ministero e dalle regioni, mentre domani verrà approvata in Consiglio dei ministri. Resterà obbligatorio indossare la mascherina in luoghi pubblici chiusi. Rimarrà anche vigente la raccomandazione di mettersela anche all' aperto in caso di assembramenti.