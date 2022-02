Roma, 7 febbraio 2022 - Si attende nel pomeriggio il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, con gli aggiornamenti su contagi Covid, morti, guariti e sulla pressione ospedaliera. Da giorni i numeri sono in calo e sembra intravedersi la fine del tunnel. Anche se l'attenzione è ancora alta, il trend è confermato dall'ultimo monitoraggio dell'Agenas, aggiornato a ieri sera: a livello nazionale, sono stabili i tassi di occupazione di terapie intensive e ricoveri ordinari in Italia, rispettivamente al 15% e al 28%. Sono in leggero aumento le rianimazioni di ieri (+20), legato anche al fatto che nel weekend storicamente ci sono molte meno dimissioni.

Bollettino di ieri, 6 febbraio

Sommario

Qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Notizie locali / Veneto

Ancora 2.858 nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.224.068 casi. Quattordici vittime, con il totale a 13.373. I positivi ad oggi risultano 168.750, -4.550 rispetto al giorno precedente. 1.711 ricoveri in area medica (+1) e 160 (-2) in terapia intensiva.

In Toscana la settimana si apre all'insegna del brusco calo dei contagi. I nuovi casi di Coronavirus sono 2.783 su 24.260 test. A riferirlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che nella consueta comunicazione social del mattino anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemica. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 9.347 tamponi molecolari e 14.913 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge l'11,47% sul totale dei test e il 61,6% in rapporto alle prime diagnosi. La curva epidemica statisticamente arretra, complice anche una riduzione cospicua del numero dei tamponi rispetto a una settimana fa. Lunedì scorso, in questo senso, erano stati registrati 4.109 contagi su 31.951 test. Di conseguenza, il tasso dei positivi raggiungeva, rispettivamente, il 12,86 e il 62,7%.

Scendono ancora, del quattro per cento rispetto a domenica, gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 18.399, 762 in meno. Leggera risalita invece per i ricoverati in ospedale, 229, cinque in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 597 nuovi positivi, 1.354 guariti e altri cinque morti. Sono stati analizzati 566 tamponi e 4.458 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,88 per cento (era 9,5 lunedì della scorsa settimana).

Sono un ultraottantenne e una ultranovantenne le due vittime del Coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino emesso dall'Azienda Sanitaria, che riferisce di nuovi 600 casi di positività. Molise in controtendenza: mentre in Italia i casi di Covid sono in evidente calo, nella Regione la pandemia sembra non rallentare e negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.662 nuovi positivi, contro i 2.683 della settimana precedente. Si registrano altri due decessi e 431 casi in Basilicata.