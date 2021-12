Roma, 4 dicembre 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Da giorni la curva epidemia è in risalita (qui i numeri del 3 dicembre) e si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute di questo pomeriggio per sapere se i dati di oggi, su contagi Covid, morti, guariti e terapie intensive, confermeranno l''andamento. Intanto, il nuovo monitoraggio dell'Iss rivela che per un non vaccinato il rischio - rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi - è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte.

Dopo il primo caso di variante Omicron in Veneto, è positiva alla nuova mutazione del virus una donna in Alto Adige, a Merano, che era rientrata a fine novembre da un soggiorno in Sudafrica e ora accusa sintomi lievi. Al riguardo l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha invitato a "vaccinarsi con maggiore intensità", vista la "presenza della variante Delta al 99%". Mentre sulla mutazione proveniente dal Sudafrica ha spiegato che "sembrerebbe che la abbia acquisito un 'pezzetto' del virus del raffreddore comune. Per questo i sintomi clinici sarebbero più blandi". Tra l'altro, ha concluso, "non è detto che la variante Omicron diventi dominante in Europa. Ma se la Omicron prendesse il sopravvento e fosse un virus mutato in meglio sarebbe assai meglio".

Qui, appena saranno disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri.

Il Veneto registra 2.560 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, dato in calo rispetto ai report sopra quota 3.000 dei giorni scorsi. Ma conta anche 8 vittime, che portano a 12.000 il numero dei decessi dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020. Il dato dei contagi totali sale a 528.363; i soggetti attualmente positivi sono 37.004 (+ 1.299). Crescono ancora i ricoveri negli ospedali. I posti letto occupati da malati Covid nei reparti medici è di 632 (+27), 122 (+1) nelle terapie intensive.

In Toscana sono 304.056 i casi di positività al Coronavirus, 677 in più rispetto a ieri (652 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 286.594 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.496 tamponi molecolari e 24.690 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,9% è risultato positivo. Sono invece 10.196 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in piu' rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in piu'). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 91,5 anni.

Sono 444 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, meno di ieri (476), ma con il tasso di incidenza che sale a 187,01 su 100mila abitanti (ieri era 185,95). Secondo i dati resi noti dal Servizio Salute della Regione, i 444 casi rappresentano una positività dell'11,3% su 3.916 tamponi analizzati nel percorso diagnostico screening (6.250 i tamponi complessivi, oltre a 2.222 test antigenici). Il contagio resta più diffuso nelle fasce di età adulta. La provincia con il maggio numero di nuovi casi è Ancona, seguita da Ascoli Piceno con 105, Pesaro Urbino con 82, Macerata con 74, Fermo con 47, più 16 casi fuori regione.

In Alto Adige si registra un nuovo decesso per Covid-19. Il numero dei decessi complessivo da inizio pandemia sale pertanto a 1.248. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.383 tamponi Pcr e registrato 304 nuovi casi positivi. Inoltre dei 16.961 test antigenici eseguiti ieri 248 sono risultati positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 93 (+1) e 71 (+2) sono quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. 5 sono i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco, mentre sale a 14 (+1) il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena sono 10.615 (+237).

Sono 43 i nuovi positivi al Covid in Basilicata, 23 in Molise. In Umbria, invece, nelle ultime 24 ore si sono registrati 143 contagi.