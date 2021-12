Roma, 3 dicembre 2021 - Il Veneto supera i 3mila contagi Covid in un giorno ed è solo l'occupazione dei posti letto in area medica a salvarlo dalla zona gialla. Non è lo stesso per il Friuli Venezia Giulia, che ha già cambiato fascia, e dell'Alto Adige, prossimo al cambio di colore. Ma dai primi dati di oggi, suoi nuovi positivi, morti, terapie intensive e ricoveri, emerge un trend in risalita della curva epidemica in varie Regioni (qui i numeri del 2 dicembre). Il bollettino sul Coronavirus in Italia sarà diffuso dal ministero della Salute solo nel pomeriggio, ma, nel frattempo, vediamo qui sotto le anticipazioni.

Resta alta intanto l'attenzione sulla variante Omicron, mentre l'Oms oggi segnala che non ci sono stati decessi legati alla nuova mutazione del virus. La speranza è che questa nuova ondata passi in fretta e le persone iniziano a chiedersi quando torneremo alla normalità: secondo il 55esimo rapporto Censis, la maggior parte dei cittadini (il 56,3%) crede in meno di un anno ci si sposterà senza nessuna restrizione e verrà archiviato l'uso delle mascherine e il distanziamento interpersonale. Ma emerge anche che per circa 3 milioni di italiani (il 5,9%) il Covid non esiste e per il 10,9% il vaccino è inutile.

Appena disponibili, pubblicheremo qui i dati sui contagi, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri, diffusi dal ministero della Salute.

In Veneto nuovo balzo dei contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, con un'incidenza sul totale dei test del 3,18%. Un dato sopra quota 3.000 non si registrava dal gennaio scorso. Si contano anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992. Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803; i soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877). Peggiora la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva.

"Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.662 tamponi molecolari sono stati rilevati 718 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,29%. Sono inoltre 13.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 102 casi (0,75%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 284''. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.008, mentre i totalmente guariti sono 121.514, i clinicamente guariti 205 e le persone in isolamento risultano essere 7.315. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 133.351 persone.

In Toscana sono 303.379 i casi di positività al Coronavirus, 709 in più rispetto a ieri (682 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.069 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.607 tamponi molecolari e 21.024 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. Sono invece 9.887 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.892, +5,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 294 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 3 nuovi decessi.

L'Alto Adige registra altri due decessi di pazienti Covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.247. Solo nell'ultima settimana sono decedute 11 persone affette dal virus. I nuovi casi sono 535, di cui 320 tramite 2.627 tamponi pcr e 215 tramite 12.775 test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 13 (-1) e nei normali reparti a 92 (-6), mentre resta invariato il numero di letti occupati per pazienti post-acuti nelle cliniche private (69). Sono stati dichiarati guariti 531 altoatesini e in quarantena si trovano 10.378.

Sono tre le vittime dell'infezione da Coronavirus accertate in Puglia nelle ultime ore dove l'1,34% dei 21.632 test processati ha dato esito positivo. Si tratta di 291 nuovi casi di contagio la gran parte dei quali rilevata nel Foggiano, in cui si contano 93 malati Covid in più rispetto a ieri. Seguono le province di Bari con 72 nuove positività, Taranto con 69, Lecce con 43, Brindisi con 8 e Bat con 5. Altri due casi riguardano residenti fuori regione e un altro è stato riclassificato e va tolto dal totale odierno. Gli attualmente positivi sono 4.335 di cui 20 ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 126 nei reparti ordinari covid (5 in meno rispetto a ieri). Sale a 269.100 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Sono 153 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultima giornata. Altri 10 anche in Molise, 59 in Basilicata.