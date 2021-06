Roma, 19 giugno 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, in un weekend di zona bianca per quasi 40 milioni di italiani. L'andamento della curva epidemica da settimane fa bene sperare, mentre cresce la preoccupazione per la variante Delta (qui quali sono i sintomi) che sta mettono a rischio l'uscita della Gran Bretagna dall'emergenza pandemica. Ieri, nella conferenza al ministero della Salute, il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, ha ricordato che anche nel nostro Paese ci sono "focolai di varianti, anche da variante Delta che possono eludere i vaccini", ricordando che "ciò implica una grande attenzione nel tracciamento e nel sequenziamento".

Variante Delta: Cina, Russia, Gran Bretagna. Cosa sta succedendo

Facendo chiarezza, invece, sulla vaccinazione eterologa, sempre ieri è stato il premier Mario Draghi a ricordare l'importanza di completare il ciclo vaccinale. Ed è arrivato oggi il via libera del ministero alla seconda dose con AstraZeneca anche per gli under 60. Sul mantenimento dell'obbligo delle mascherine all'aperto, invece, altro punto dibattuto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto sapere di aver inviato una richiesta di parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico, che si esprimerà la prossima settimana "relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto".

Figliuolo alle Regioni: "Cercare over 60 non ancora coperti"

Covid, il bilancio del 19 giugno

Le notizie locali / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 62 su 18.955 test di cui 6.758 tamponi molecolari e 12.197 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,33% (1,3% sulle prime diagnosi). Quesi i dati diffusi dal governatore Eugenio Giani nel consueto report sull'andamento dell'epidemia. Rispetto a ieri i casi sono diminuiti a fronte di un numero maggiore di test e di un tasso di positività in calo: in particolare nel precedente report i nuovi contagi sono stati 67 su 15.496 tamponi, con un'incidenza di positivi dello 0,43% (1,3% sulle prime diagnosi). L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni, rende sempre noto Giani, è stato di 15 casi ogni 100mila abitanti. Riguardo ai vaccini a stamani somministrate in totale 2.684.216 dosi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.142 test per l'infezione da Covid-19 e 61 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. Sono stati inoltre registrati 3 decessi nella provincia di Barletta, Andria, Trani. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.611.108 test, 237.305 sono i pazienti guariti e 8.909 sono i casi attualmente positivi.

Numeri Covid sempre bassi in Veneto, che registra 58 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore e un decesso. Il dato totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 424.983 , quello delle vittime a 11.602 . Scendono ancora i numeri ospedalieri; sono 336 ( -24) i posti letto occupati dai malati Covid, dei quali 294 (-35) nelle normali aree mediche e 42 (-1) in terapia intensiva.

Sono solo 16 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.179 nuove diagnosi con un rapporto positivi testati dell'1,4%: 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la provincia di Fermo è Covid free e ci sono 2 casi fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.183 tamponi: 1.179 nel percorso nuove diagnosi (di cui 492 screening con percorso Antigenico) e 1.004 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,4%)".

Le altre Regioni

In Basilicata sono 13 i nuovi contagi, 7 invece in Molise. La provincia autonoma di Bolzano delle ultime 24 ore ha registrato 5 casi.