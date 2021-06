Roma, 19 giugno 2021 - Mascherine all'aperto. Fino a quando? Si terrà in tempi stretti, probabilmente nei primi giorni della prossima settimana, la riunione del Comitato tecnico scientifico per esprimere un parere formale, come chiesto dal ministro della Salute Roberto Speranza, sull'abolizione dell'obbligo di questi dispositivi di protezione all'aperto. A quanto si apprende, il parere dovrà essere piuttosto elaborato, dovendo valutare, come chiesto da Speranza, "modalità e termini della permanenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto".

Saranno valutate una serie di variabili, al di là della semplice dicotomia all'aperto-al chiuso: probabilmente, per esempio, sarà raccomandata prudenza in caso di rischio di assembramenti, anche all'aperto, e non è escluso si faccia un ragionamento sulla differenza in termini di rischio tra vaccinati, non vaccinati e vaccinati con una sola dose.

Ma a preoccupare gli esperti è anche la variante Delta (qui quali sono i sintomi): è vero, si ragiona nel Cts, che in alcuni Paesi europei, come la Francia, si è già fatto il passo di lasciare l'obbligo di mascherina solo per gli ambienti chiusi, ma il caso Gran Bretagna, dove invece le riaperture totali sono state rinviate di un mese, suggerisce cautela e progressività nell'allentamento delle misure. Starà poi, come sempre, alla politica fare una sintesi e fissare la data per lo stop all'obbligo di mascherina all'aperto.

Salvini: "Spero prima possibile"

Spero che l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto sia tolto "il prima possibile: non se ne può più. Se tutta Europa sta dicendo 'torniamo a respirare penso che l'Italia debba fare uguale. Ringrazio Draghi che ha chiesto un parere al Cts e spero che il parere del Cts arrivi il prima possibile" Così il segretario leghista Matteo Salvini.

