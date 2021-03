Roma, 29 marzo 2021- Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, che, come ogni lunedì, risentirà dei meno tamponi effettuati nel weekend. Nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, nel giorno in cui le Regioni cambiano ancora colore (qui la mappa dell'Italia) e adottano di conseguenza nuove restrizioni (qui le regole fino al 30 aprile), che comprenderanno anche Pasqua (qui quante persone possiamo portare in macchina).

Già si pensa alla ripartenza, dopo il prossimo weekend festivo, e le prime a riaprire i battenti saranno di certo le scuole, anche in zona rossa fino alla prima media. Ma l'attenzione è sempre alta e oggi Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha avvertito che gli istituti "purtroppo sono un elemento" di pericolo, "specie in presenza di varianti che incidono anche su bambini e ragazzi".

Il vero ritorno alla normalità non sembra essere ancora dietro l'angolo, con la curva epidemica che continua a sfiorare i 20mila casi. La previsione del microbiologo di Padova, Andrea Crisanti, è che "per fine agosto inizio settembre saremo vicino all'immunità di gregge, che non significherà trasmissione bloccata, ma che possono essere eliminate alcune restrizioni". In ogni caso "non è realistico pensare di poter eliminare questo virus - ha aggiunto l'esperto -, possiamo solo pensare di controllarlo, abbattendo la letalità e mantenendo la sorveglianza delle varianti".

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf. Ma, come ogni lunedì, ci si apsetta un calo dei contagi dovuto ai meno test effettuati nel weekend. Per fare un confronto con lunedì scorso, su 169.196 tamponi erano stati trovati 13.846 casi positivi e il tasso di positività era salito all'8,2%. Si erano registrati anche 386 morti ed erano cresciute sia le terapie intensive (+62) sia i ricoveri (+565).

Le notizie locali / Toscana

I nuovi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.021 su 12.087 test, di cui 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi dell'8,45% (18,5% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Rispetto a ieri sono più bassi i numeri dei nuovi casi (erano 1.368) e dei test (erano 22.443), con una crescita del tasso di positivi (era del 6,1%).

Sono 728 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto, a fronte di 12 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (una incidenza del 5,86%). Sfiora quota 380mila il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza.Torna a crescere il totale dei ricoverati, 59 in più nelle 24 ore, per un totale di 2.176 posti letto occupati da pazienti positivi al Covid (dato superiore alla punta massima dello scorso marzo per il totale dei ricoveri). Dieci i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 10.538 in totale.

Marche

Calano i nuovi positivi nelle Marche: oggi sono 232 i contagi Covid, ma con solo un terzo dei tamponi rispetto a ieri (1.498), tanto che il tasso di positività schizza al 31,3% (rispetto al 19.9% di ieri).

Basilica

Altri 3 decessi si registrano in Basilicata per via del Covid, nelle ultime 24 ore, mentre sono 35 i nuovi contagi, a fronte di 410 tamponi molecolari processati ieri. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.551, di cui 4.371 in isolamento domiciliare. Sono 13.715 le persone residenti guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 425 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180, di cui 12 nelle terapie intensive di Potenza e Matera.

Alto Adige

In Alto Adige sono 35 i nuovi casi di Covid-19, emersi nella giornata di ieri, su 3.920 tamponi processati. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore ma il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale oggi registra 8 decessi, perchè 7 vittime risalgono al mese di febbraio. Le vittime collegate alla pandemia di Coronavirus in provincia di Bolzano salgono così a 1.121.

