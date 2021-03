Roma, 28 marzo 2021- Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e ricoveri, dopo la frenata nella crescita delle terapie intensive registrata ieri. Da domani nuove Regioni cambiano colore, con le conseguenti restrizioni anti-Covid, e si va verso un aprile blindado (qui le regole giorno per giorno), compresi i giorni di Pasqua, rigorosamente rossi. Ma dal 7 aprile niente via libera: l'andamento della curva porta il governo a seguire infatti la linea del rigore e il nuovo Decreto Covid non prevede, almeno fino al 30 aprile, zone gialle.

Sul fronte vaccini, la parola d'ordine resta sempre accellerare con le somministrazioni e il commissario europeo, Thierry Breton, ha dichiarato che l'aumento della produzione industriale "sta andando bene". La previsione allora, ha confermato oggi, è che i cittadini dell'Unione Europea raggiungano l'immunità collettiva entro il 14 luglio.

Le notizie locali / Lazio

''Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.836 casi positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti". Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive - aggiunge -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate".

Sono stati registrati 1.788 casi positivi oggi in Puglia su 9.473 test effettuati. Sono in calo sia i contagi che i tamponi. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, sono stati registrati anche 14 decessi e tutto le persone che hanno perso la vita in Regione salgono a 4.693. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test. Sono 137.164 i pazienti guariti e 46.880 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati sono 2.038 e il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 188.737.

Veneto

Diminuisce, seppur lentamente, la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto: sono stati 1.404 nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino regionale. Si contano 378.663 positivi dall'inizio della pandemia. I morti da ieri sono 11, con un totale di 10.528. Gli attuali positivi sono 39.641 (+418).

Toscana

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana sono 1.368 su 22.443 test (di cui 15.228 tamponi molecolari e 7.215 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 6,10% (14,1% sulle prime diagnosi).

Marche

Nelle Marche sono 505 i nuovi positivi al Coronavirus. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati in tutto 4661 tamponi: 2543 nel percorso nuove diagnosi (di cui 848 nello screening con percorso Antigenico) e 2118 nel percorso guariti. Cala anche il rapporto tra contagiati e testati: è pari al 19,9%, mentre ieri si attestava al 22,7%.

Basilicata

Ci sono stati altri tre decessi in Basilicata a causa del Covid, nelle ultime 24 ore, e altri 159 nuovi contagi, a fronte di 1.200 tamponi molecolari processati ieri. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.572 di cui 4.402 in isolamento domiciliare. Sono 13.664 le persone residenti guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 422 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 171 di cui 14 in Terapia intensiva .