Roma, 26 marzo 2021 - E' il giorno del cambio di colore dell'Italia al tempo del Covid. Come ogni venerdì anche oggi l'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati del monitoraggio settimanale che vengono analizzati dalla cabina di regia per l'assegnazione delle regioni nelle diverse fasce (bianca, arancione e rossa. Le fasce gialle non ci sono più fino al 6 aprile). In giornata come sempre il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì, peossimo 28 marzo. Chi potrà scalare dalla zona rossa a quella arancione vi resterà peraltro solo 5 giorni perché a Pasqua (3, 4 e 5 aprile) tutta Italia sarà in zona rossa.

Zona rossa e arancione: le differenze

La mappa attuale dell'Italia

(fino al 28 marzo)

Zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto.

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise

Zona gialla: nessuna

Zona bianca: nessuna.

Cosa può succedere oggi

Vediamo cosa potrebbe succedere oggi. Decisivi saranno come sempre i dati, a partire dall'indice Rt nazionale e regione per regione (qui i dati della scorsa settimana). Gran parte delle regioni "rosse" resteranno tali. Ricordiamo che nella fascia più restrittiva bisogna rrimanerci almeno 14 giorni e che nell'ultimo Dpcm è prevista la zona rossa automatica in caso di incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. E precedenti provvedimenti prevedono che per passare nella zona meno restrittiva è necessario avere uno scenario compatibile per due monitoraggi di seguito.

Zona rossa e Pasqua: il calendario

In base a questo principio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Marche, Lombardia e Puglia (che venerdì scorso avevano un'incidenza superiore a 250) potrebbero restare rosse almeno fino alla serttimana dopo Pasqua. Certo resteranno rosse la prossima settimana. Da lunedì quasi certamente entrerà in zona rossa anche la Val d'Aosta. Da lunedì 29 (e per cinque giorni) tornerà in arancione il Lazio: e il governatore Nicola Zingaretti ha già annunciato che se arancione sarà, lunedì in Lazio riapriranno in presenza le scuole materne, elementari e medie. In bilico anche questa serttimana la Toscana che da arancione potrebbe passare a rossa.

Ipotesi mini proroga delle restrizioni