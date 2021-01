Roma, 2 gennaio 2020 - Sarà un bollettino da interpretare con cautela quello sul Coronavirus in Italia del 2 gennaio. I dati Covid di oggi potrebbero infatti riflettere un numero più esiguo di tamponi processati nel giorno di Capodanno. Nell'aggiornamento del ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile, diffuso intorno alle 17, bisognerà verificare l'andamento dei contagi, ieri in lieve calo, ma con l'indice di positività in continua ascesa. I primi dati dalle regioni mostrano una frenata dei nuovi casi in Veneto e Toscana.

Bollettino del 2 gennaio

News dalle regioni / Veneto

Frena il Covid in Veneto, dove oggi registrano comunque 3.165 nuovi casi di Coronavirus (ieri 4.805). Sono 46 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore, 6.675 dall'inizio della pandemia. Stazionaria la situazione dei reparti ospedalieri, con 2.992 ricoervati nelle aree non critiche, 7 in più riapetto a ieri, mentre le terapie intensive calano di una unità a quota 400.

Toscana

Contagi in calo anche in Toscana, dove i nuovi casi soo 498 (ieri 589). Sono 5.083 i tamponi in più eseguiti rispetto a ieri, di cui il 9,8% positivo. Sono invece 1.963 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 568 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.021, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 964 (11 in più rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (4 in meno). Si registrano oggi purtroppo 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un'età media di 82,6 anni.

LE ALTRE - In Basilicata si registrano 198 nuovi casi su 1.158 tamponi. Sono 156 i contagi in Alto Adige rilevati su 1.266 tamponi. La provincia Autonoma di Bolzano comunica altri 4 decessi nelle ultime 24 ore.

Le ultime notizie

Prosegue a rilento la campagna per il vaccino anti Covid in Italia. Sono oltre 45 mila le persone sottoposte a siero nel nostro Paese (solo 332 i vaccinati in Francia). A farsi iniettare il farmaco Pfizer oggi anche il virologo Andrea Crisanti che ha condiviso il momento in diretta Facebook. Si avvicina intanto la data in cui l'Italia dovrebbe uscire dalla zona rossa (escluso il 4 gennaio, unico giorno arancione). Ma cosa succede dal 7 gennaio? Torneranno le fasce e i colori, con la maggior parte delle regioni che si aspetta un rientro in zona gialla. Sono sei, però, quelle che rischiano di subire ulteriori restrizioni. Veneto, Liguria e Calabria potrebbero vedere prolungata la loro permanenza in zona rossa. Puglia, Basilicata e Lombardia temono l'arancione. Nel frattempo, dalla Gran Bretagna giunge notizia che Londra chiuderà le scuole elementari. Il Regno Unito, intanto, ha deciso di rinviare la seconda dose di vaccino per allargare la platea di quelli che ricevono il primo. Terminato il rave party illegale andato avanti per 48 ore a Rennes, in Francia. Sono 1.200 le multe inflitte tra partecipanti e organizzatori.