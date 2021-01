Roma, 1 gennaio 2020 - Bollettino sul Coronavirus di oggi in Italia, il primo del 2021. I dati di Regioni e ministero della Salute con gli aggiornamenti su contagi Covid, casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. E sono oltre 30mila le persone vaccinate in Italia, secondo il report del commissario straordinario per l'emergenza, alle 12 di oggi. Intanto il capo della BioNTech, Uğur Şahin, ha avvertito che se altri vaccini contro il Coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno.

Mattarella, il discorso di fine anno: "Mi vaccinerò appena possibile"

Il bollettino dell'1 gennaio 2021

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella in Pdf.

Zona rossa a capodanno: ecco cosa si può fare

Giorni zona arancione e zona rossa: il calendario

Le Regioni / Veneto

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del Covid: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l'epidemia, il 21 febbraio 2020. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali la pressione resta alta, 3.386 i posti occupati, seppur con una flessione per i ricoveri nei reparti non critici sono 2.985 (-48). Salgono invece i pazienti Covid nelle terapie intensive 401 (+7).

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche ha sfiorato ancora quota 700 (693 dopo i 703 di ieri) il numero di positivi rilevati, sulla base di tamponi molecolari; 70 persone con sintomi. Sono 229 i casi riscontrati in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro Urbino, 116 nel Maceratese, 75 in provincia di Fermo, 72 nell'Ascolano; 22 casi di persone provenienti da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati 5.036 tamponi: 3.169 nel percorso nuove diagnosi (tra i quali 1.946 molecolari e 1.223 nello screening con percorso Antigenico) e 1.867 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,9%). Nel Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 103 positivi (da sottoporre al tampone molecolare): "Il rapporto positivi/testati è pari all'8%". I casi di positività emersi dai tamponi molecolari comprendono, oltre a 70 soggetti sintomatici.

Toscana

In Toscana sono 120.917 i casi di positività al Coronavirus, 589 in più rispetto a ieri. Si registrano 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un'età media di 85 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.893.356, 9.763 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 3.344 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.576 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I ricoverati sono 953 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 143 in terapia intensiva (7 in meno). L'età media dei 589 casi odierni è di 48 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 953 (35 in meno rispetto a ieri), 143 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri).