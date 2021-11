Roma, 4 novembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile sull'andamento del Covid in Italia. I dati di ieri hanno evidenziato un trend in crescita (qui tutti i dati del 3 novembre), come evidenzia anche l'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe da cui emerge un +16,6% di nuovi casi e un +14,9% dei ricoveri. Così nella mappa dell'Ecdc diminuiscono le regioni in verde del nostro Paese e Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia che tornano in giallo.

Dubbi sulla terza dose, la guida per superarli

Sommario

Preoccupata per l'incremento dei contagi anche la Germania dopo i quasi 34mila registrati nelle ultime 24 ore. Non va meglio nemmeno in Austria e Russia, mentre l'Oms ha già lanciato l'allarme: da qui a febbraio potrebbe registrarsi un altro mezzo milioni di morti. Intanto, oggi, in Gran Bretagna l'agenzia regolatoria del farmaco (Mhra) ha approvato - in anticipo su chiunque altro in Europa - il Molnupiravir della Merck, la prima pillola indicata per il trattamento del Coronavirus.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Regioni / Veneto

In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 734 i nuovi positivi, con un trend doppio rispetto ai dati giornalieri delle ultime settimane. Si contano anche 5 decessi. l totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia arriva a 482.673, quello delle vittime a 11.841. Gli attuali positivi sono 11.416 (+242). Salgono, se pur lievemente, anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 228 (+3), quelli terapie intensive 45 (+4).

Sono 385 i nuovi casi di Cornoravirus in Toscana (362 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). Degli 8.867 soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), il 4,3% è risultato positivo. Si registra un altro decesso, mentre gli attualmente positivi sono oggi 6.085, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno).

Corrisponde all'1,06% il tasso di positività in Puglia, dove su 20.992 test processati sono stati individuati 224 nuovi positivi. I contagi sono così suddivisi per provincia: 75 a Bari, 47 a Lecce, 32 a Taranto, 30 a Brindisi, 28 a Foggia e 8 a Bat. Di altri sei casi non è nota la provincia di residenza e altri due sono stati riclassificati e vanno tolti dal totale odierno. Gli attualmente positivi sono 3.139 di cui 146 ricoverati nei reparti ordinari covid e 17 in terapia intensiva. Si registra poi anche un decesso, che porta il totale delle vittime a quota 6.844. I guariti sono complessivamente 263.565.

Altri 99 nuovi positivi al Covid in Umbria dove però scendono a 46 (-1) i ricoverati in ospedale, sette dei quali in terapia intensiva (dato stabile).