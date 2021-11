Roma, 4 novembre 2021 - Ci sono sempre meno macchie verdi nella nuova mappa Ecdc, che, basandosi sull'incidenza Covid, fotografa la situazione pandemica in Italia e in Europa. Questa settimana anche Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in giallo. Colorate in verde, cioè a bassa incidenza di contagi, restano quindi solo Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata.

Un peggioramento che non fa altro che confermare quello che sta succedendo in questi giorni: la ripresa dei contagi che ieri hanno superato quota 5mila e anche nel bollettino di oggi (qui tutti i dati) sembrano in crescita, e l'aumento della pressione ospedaliera.

Se in Italia per il momento nessuna regione è ad alto rischio, il rosso e il rosso scuro, colori che indicano le aree con forte ripresa dei contagi, coprono tutta l'Europa dell'Est, la Germania, dove oggi è stato registrato il record di nuovi casi da inizio pandemia, Olanda, Belgio e gran parte dell'Europa del Nord comprese Irlanda e Islanda.